台股加權股價指數近日處在「高不是最高 低也不見得低」的尷尬位置，法人提出多元配置方法，不但可以收益也可以抗波動。凱基投信表示，近期觀察新冠疫苗施打進度有所斬獲，台灣前一波缺水警戒也解除，台股市場景氣前景維持正向，使今年台股企業獲利展望持續獲得上調。企業獲利預估上調可使台股評價面轉趨於合理，預期台股下半年仍有上檔空間。

但凱基投信提醒，未來需留意後續外資動向、資金籌碼面的移動速度所帶來的影響，短期或有震盪機會，對台股市場有興趣且屬於穩健型的投資人，建議可趁勢建立相對多元收益型的資產組合。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，就投資面來看，根據統計自2019年底迄今，台股企業獲利成長預估值維持強勁成長向上也維持此動能前進，惟因最近地緣政治及短期震盪因素，使台股評價面略有調節，自前波高點約逾20倍回落至近十年的平均值約15倍上下，不過這也顯示目前評價面相對不貴，且若未來有上檔空間，現階段仍是長線進場布局的契機。

比較各類資產表現中，發現台灣特別股與台灣可轉債這兩類資產長期的年化波動度約在3.7％左右、波動度較低且穩健性較高，相較於台股加權指數年化波動度約14.7％，對於穩健型投資人來說，台灣特別股與台灣可轉債的搭配組合可作為台股之外另一項台幣資產的投資配置。

華南永昌投信提出的投資策略則是聚焦實質資產與高息資產，透過實質資產和高息標的作多元資產配置，不但可降低波動，也是因應市場變動最佳投資策略。

(時報資訊)