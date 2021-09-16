根據投信投顧公會最新公布資料顯示，8月投信發行基金包括台股基金與台股平衡型基金，在基金規模、定時定額扣款人數、定時定額扣款金額，全數呈現正成長，反觀海外股票基金同期不增反減，明顯出現「內熱外冷」投資氣氛。

根據統計，8月台股基金規模3,587.95億元，規模單月增加46.3億元，定期定額金額月增幅更高達4.24％，台股平衡型基金同期定期定額金額成長1.5％，但海外股票基金同期扣款金額反而減少3％，整體規模單月也下降28.04億元至4,379.72億元。

即使在8月全球股市有不錯走勢，美股與MSCI世界指數的漲幅分別為2.9％、2.35％，反倒是台股只漲了1.41％沒有像美國、全球股凌厲，但投資人對台股基金買氣仍勝於海外基金，法人表示，主要是投資人對台股後市相對樂觀。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，儘管近期融資變化加深台股於高檔區間的震盪幅度，然而由於台灣企業獲利持續上修，使台股本益比更具投資吸引力，加上感恩節與聖誕備貨潮即將來臨，預期在終端消費需求的驅動之下，將推升消費性電子類股、傳產製造業與航運類股的企業獲利動能，並進一步挹注股價表現，當行情出現震盪時，吸引逢低進場布局的投資人。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，在全球經濟數據呈現穩定復甦、資金環境寬鬆，有利於全球股市盤勢緩步走揚，也有助於維繫台股樂觀的投資氣氛。

電子及傳產步入出貨旺季，研判台股多頭趨勢未變，加上台股基本面穩健，從企業獲利來看，8月底所公布之上半年整體上市櫃公司營收與獲利情形，包括營收破17兆元、稅前盈餘將近2兆元，均創下歷史新高紀錄，整體而言，持續看好台股後市表現。篩選產業趨勢明確、競爭力強的企業，投資看長不看短，長線展望越明確者，在盤勢整理後即可再走一段行情。

法人表示，若投資人想參與台股未來多頭行情，又希望能降低資產波動，此時透過股債雙主軸、偏股平衡操作的平衡型台股基金，同樣能掌握台股成長動能。

(時報資訊)