颶風艾達襲美過後，美國原油產出恢復速度緩慢，促使西德州原油價格站上六周高點，回到每桶70美元之上，塑化股有望受益。

台塑（1301）15日股價一度拉高至103元，終場收在平盤價102元，亞聚（1308）交投相對熱絡，終場股價上漲0.26％，收在38.8元，成交量爆出6.45萬張。

觀察三大法人動向，外資買超台塑239張，投信買超1,872張，自營商賣超326張，合計買超1,785張。在亞聚部分，外資賣超9,707張，投信買超2,759張，自營商買超269張，合計賣超6,679張。

在颶風過後，美國墨西哥灣石油生產尚未完全恢復，且有新的暴風來襲的影響，造成油價上揚，躍過每桶70美元關卡。美國銀行更預測，今年冬天如極為寒冷，油價可能奔上每桶100美元，油價強勢將激勵塑化需求，短線有望維持強勢。

法人分析，8月底颶風艾達侵襲美國路州，目前來看，仍以氯鹼產業產品影響較大，合計停車產能全球占比，分別來到EDC 12.6％，PVC 6.4％，VCM 5.7％，推升短期價格大漲，預估有利相關業者第四季表現。

長期來看，法人依舊正面看待價差維持高檔，行業格局改善的烯烴產業鏈，與部份芳香烴產品，包含PVC、EVA、BPA、2-EH等產品，台塑為一貫作業廠，垂直整合優勢，將因此受惠。

在亞聚部分，法人認為，油價、需求支撐，遠東區PE最新現貨報價延續高檔穩健態勢，EVA持平走堅，搭配太陽能EVA及第三季鞋材需求升溫，且原料乙烯價格趨緩，有利營運持穩走堅。

(時報資訊)

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