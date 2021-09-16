電子熱門股近期因台股量縮、多遭遇回檔壓力，但股價整理過後，投顧研究機構認為亮眼基本面並未改變，反而浮現買點，大型投顧法人看好金像電（2368）訂單展望良好，且產品組合穩定好轉，給予「買進」投資評等與98元目標價；中信投顧則賦予世界（5347）「優於大盤」投資評等。

法人指出，第二季Whitley伺服器板占比增加、高階交換器板訂單大增，帶動金像電獲利明顯成長。預期第三季伺服器板訂單成長，交換器板訂單維持高檔、筆電板訂單維持高檔，新產品比重持平，客戶些微受到缺料影響，單季獲利高個位數成長；第四季產品組合再度好轉，缺料暫時舒解，獲利將繳出雙位數成長幅度。

英特爾規畫2022年推出Eagle Stream伺服器新平台，金像電最快2022年上半年推出樣本，以及進行製程去瓶頸，改善產品組合，投顧研究機構看好金像電獲利得以持續向上。考量金像電近年獲利明顯成長，2021年每股純益可望創下歷年新高紀錄、來到5.4元後，2022年還可持續創高，推測每股純益6.38元，2023年再進步至7.64元，投資人給予98元目標價。

中信投顧針對世界指出，由於訂單能見度仍達五個月，且目前到2021年底訂單都沒有變動，因此，世界經營管理階層維持8月初法說會觀點，認為客戶第三季對晶圓需求持續增加，預估單季營收115至119億元，毛利率44～46％、營業利益率32.5～34.5％看法不變。

法人指出，雖然目前不確定是否再度調漲晶圓代工價格，但因世界桃園三廠的每月8,000片新產能陸續開出加入營運，細線寬產能比重提升，整體單位售價將持續成長，預估世界第四季營收將再創新高。

中信投顧說明，放眼2022年營運，由於5G與高解析度等趨勢帶動相關IC對8吋產能需求持續成長，雖然有季節性與庫存調整狀況，但在全球8吋產能供給增加有限下，長期將呈現供不應求狀況，晶圓代工廠也將維持較高產能利用率。

(時報資訊)

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