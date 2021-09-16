美元對主要貨幣14日走貶，因最新數據顯示，美國8月消費者物價指數（CPI）漲幅較前月和緩且小於市場預期，使聯準會（Fed）縮減量化寬鬆（QE）的時間表，面臨不確定性，而美國上周公布的8月核心生產者物價指數（PPI）增速也放緩，不計食品、能源和貿易服務的核心PPI僅漲0.3％，是2020年11月以來最小漲幅。

另一方面，若展望未來的貨幣政策走向，會發現美國將可能相較於歐元區率先脫離經濟泥淖，很有可能成為第一個縮減購債的國家，而美國經濟數據也相對歐元區來的更佳，因此，美元有望中線走多。

目前歐元技術面來看，走勢弱勢震盪整理，歐元兌美元短線壓力為1.19，若之後走勢無法站上1.19，建議目前可逢反彈偏空操作（中期）。

整體來看，若美元開始於下半年築底完成並逐步轉強，不但有機會壓制原物料和進口物價，更重要的是，2021年下半年通膨整體的基期會逐步走高，並於2022年上半年攀升至超高基期。

若順此趨勢推估，此波通膨揚升的循環高原區有機會已然來到，後續通膨再向上翻揚機率已微乎其微，有很大機率會隨著基期於2021、2022年逐步回落到2至2.25％的健康增長水平。這樣的情況，對於經濟增長，將是正向影響。

澳幣貶至兩周低點，因澳洲央行（RBA）總裁發表極為鴿派的政策前景談話，他表示，2024年之前可能都不會升息。澳幣兌美元貶值0.7％，報0.7319美元。技術面來看，短線壓力在0.7470，目前趨勢仍偏空，若後勢站不上0.7375，則建議偏空操作。（兆豐期貨顧問事業部期貨分析師謝侑呈提供，李娟萍整理）

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