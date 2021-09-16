美國勞工統計局（BLS）公布，8月消費者物價指數（CPI）年增5.3％，較上月回落；8月核心消費者物價指數（Core CPI）年增4％，物價指數雙雙低於市場預期和前值，顯示通膨壓力已較上月降溫，但仍處高檔，不過，也稍微緩解市場對通膨上升的擔憂。

在財政政策方面，根據眾議院民主黨人近日公布稅改計劃，預計企業稅及個人稅率將分別調升至26.5％和39.6％。高盛表示，若將企業稅提高到25％，標普成分股企業收益將會減少5％左右，相較於經濟放緩，加稅措施恐怕才是美股2021年面對的主要風險。

也有市場專家認為，若增加稅賦可挹注刺激計畫的金流，長期而言，對於美國經濟復甦的步調，也不失為正面助益。

美國貨幣政策方面，盡管Delta變種病毒拖累美國經濟的復甦，美國聯準會已經不太可能在9月縮表，但市場普遍預期，不影響聯準會年底前的縮減購債計畫。

近來多位聯準會官員公開表示，變種病毒並未動搖他們對收緊貨幣政策的看法。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，盡管8月非農就業報告疲軟，她仍希望2021年開始啟動縮減購債計畫。

聯準會第三把交椅紐約聯邦準備銀總裁威廉斯、聯準會理事鮑曼也異口同聲表示，2021年開始縮減購債是合適的。

總結以上，近期美股自歷史高點回落，目前仍處在漲多回檔的格局，不過美國國會的稅改計畫將造成企業成本上升，縮減購債的步調似乎也不容易放緩，對美股恐將帶來不小的影響，美股四大指數期貨近期走勢，將在經濟復甦及通貨緊縮的議題拉扯下，上下震盪，投資人須特留意風險。

另外投資人若想參與美股指數行情，除了國內期交所有相關商品提供交易外，在國外交易所也有相對應的期貨商品可以供投資人參與；在證交所的部分，也有與美股連動程度高的ETF供投資人進行布局，如富邦NASDAQ（00662）、國泰美國道瓊（00668）等。

（凱基期貨研究發展部提供，李娟萍整理）

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