金鼎聯合科技纖維（6832）、千附精密（6829）、展達通訊（3447）等三家公司14、15日兩天接連送件申請興櫃股票。

櫃買中心統計指出，金鼎科在14日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。根據櫃買中心資料顯示，金鼎科成立於2001年4月間，為上市紡纖股南緯實業的轉投資事業；金鼎科董事長為林瑞岳，主要經營業務是耐高溫不鏽鋼金屬纖維製品，送件時資本額為2億1,826萬元。金鼎科2020年營收3億3,686萬元，稅前盈餘7,181萬元，稅後盈餘6,549萬元，每股盈餘3.14元。

千附精密在15日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。千附精密成立於2020年7月間，為上櫃股千附實業的業轉投資事業，千附精密董事長為張瓊如，主要經營業務是光電及半導體設備零組件、航太零組件等，送件時資本額為5億3,790萬元。千附精密2020年營收3億5,495萬元，稅前盈餘3,905萬元，稅後盈餘3,123萬元，每股盈餘1.12元。

展達通訊也在15日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。展達通訊成立於1997年10月間，為上市股群光轉投資事業，展達通訊董事長為呂進宗，主要產品是數位用戶迴路傳輸設備、無線及微波通訊設備及數據機等，送件時資本額為6億9,546萬元。展達通訊2020年營收28億2,347萬元，稅前盈餘1億6,798萬元，稅後盈餘1億4,973萬元，每股盈餘1.57元。

(時報資訊)

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