櫃買中心持續推動永續發展債券發行與上櫃掛牌，2021年來到目前之永續發展債券規模突破800億元、達820.03億元。

櫃買中心總經理李愛玲指出，第四季綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券等持續發行，2021年永續發展債券發行規模可望突破千億元；另外，2021年來申請上櫃六家，估計到10月間申請IPO家數可望倍增。

櫃買中心統計到目前，國內綠色債券流通在外共60檔，發行餘額為新台幣1,697.35億元；2021年來發行13檔，發行總金額200.68億元。另世界先進8月13日取得7億元綠色債券資格認可，預計10月上旬發行及上櫃，而法國外貿銀行（Natixis）9月6日取得上限總額2億美元，預計10月上旬發行及上櫃。

目前可持續發展債券流通在外共九檔，發行餘額544.38億元；2021年截至9月14日發行六檔，發行總金額486.38億元。

社會責任債券方面，櫃買中心2021年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，目前流通在外檔數有六檔，發行餘額為132.97億元。

李愛玲指出，2021年來到14日，申請上櫃及登錄興櫃家數各六家、39家（含戰略新板公司一家），新增上櫃掛牌以及新增登錄興櫃家數各為十家、39家（含戰略新板一家），不過預期到10月間申請IPO公司有望較目前累計的六家倍增；李愛玲也表示，上櫃公司公布半年報及8月營收，顯示基本面業績表現良好，10月可望有新一波線上海外引資活動。

(時報資訊)