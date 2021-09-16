證交所公布8月證券商承作定期定額交易，個股及ETF投資戶數排名，為讓投資人更全面了解個股及ETF交易標的，證交所此次首度將公布名次從10名擴大至20名；個股投資戶數仍由台積電（2330）居冠，但戶數跌破5萬戶大關，另元大台灣50（0050）則續創新高，首度衝破11萬戶。

證交所統計，元大台灣50到8月交易戶數達11萬1,582戶、元大高股息為93,829戶、富邦台50達44,246戶、富邦公司治理27,592戶、國泰台灣5G+衝上2萬戶、達20,375戶，國泰永續高股息19,351戶以及元大臺灣ESG永續12,179戶，上述前7名排序未變，且也較7月持續增長向上。

接下來排名第8～20名分別為：富邦上証、富邦越南、富邦科技、國泰股利精選30、元大S&P500、國泰智能電動車、富邦臺灣優質高息、富邦NASDAQ、FH富時不動產、元大未來關鍵科技、富邦美國特別股、中信中國高股息、中信關鍵半導體，都在2千戶至6千戶以上。

而在個股交易戶數上，台積電穩居冠軍，但交易數戶降至49,486戶，跌破5萬戶大關，接下來兆豐金、玉山金均在1萬戶以上，雖與台積電差距仍大，但都較7月戶數增長，再來是中華電、第一金、中信金、合庫金、元大金等都在5千到7千戶以上，以金融股排名在前面比重仍高。

此外，鴻海、台達電、台泥、聯發科、國泰金、台新金、潤泰新、富邦金、中鋼、永豐金、台塑、亞泥等，都在2千至5千戶之間。上述20檔個股，金融股占10檔、剛好一半，顯示金融股仍是小資族定存股最優先選擇，其餘個股則分散電子及傳產各次產業龍頭股。

若以交易戶數來看，元大台灣50到8月交易戶數達11萬1,582戶、元大高股息為93,829戶，合計超過20萬5,400戶，等於占了前20檔ETF交易戶數的53％以上、也占了一半以上。

(時報資訊)

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