炎洲（4306）近年推進「修枝剪葉」政策，15日董事會通過擬處分大陸子公司萬洲石化全數閒置之不動產、廠房及設備，交易總價款約人民幣4.36億元，預估處分損失約人民幣2.38億元（約新台幣10.2億元）；依持股比換算，炎洲認列EPS損失約1.68元，交易完成後將終結石化事業連年虧損。
炎洲表示，預計將本交易案的價款全數用於償還現有銀行借款負債，年度可省約台幣2,700萬利息費用，可有效降低集團資金成本，提高未來獲利，而交易案完成後，集團流動比率可往上攀升，負債比亦會下降，優化集團財務結構。
炎洲為國內膠帶大廠，在營運聚焦本業後，今年受惠疫情帶動電商消費成長，膠帶等包材需求增加，上半年營業利益年成長143％，加上處分林口土地的業外收益挹注，上半年營收85.58億元，年增33.5％；稅後純益14.26億元，年成長7.9倍，EPS 2.62元。
炎洲大陸子公司萬洲石化受制產品市場供需失衡，營運年年虧損，炎洲指出，經評估萬洲石化無再開機營運必要，預計向上海海綢科技有限公司出售機器設備；另接受南通開發區化工園區管理辦公室進行土地建物拆遷徵收，兩案合併交易總價款約4.36億元人民幣，處分損失約2.38億元人民幣。
(時報資訊)
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