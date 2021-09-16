台股成交量能低迷，權值股及投信、內資認養的中小型電子股上攻乏力，多頭資金僅零星點火。量縮情況下，盤面仍有不少奇兵趁勢崛起，開發金（2883）、晶焱（6411）、聯華（1229）等15檔皆連續上漲超過5個交易日，續航力強。

受秋節連假在即，本土資金持續觀望，大盤15日成交金額縮減，已連續5個交易日不足3,000億元，陷入窒息量，而量能萎縮也使得盤面先前較為強勢的權值、指標股表現「熄火」，轉由個股各自表態。

台新投顧副總黃文清認為，台股在秋節假期前預期仍是量縮震盪格局，尤其散戶、中實戶進出明顯縮手，加上投信也針對漲多個股提前結帳，盤面多方勢力則轉向較不受法人調節賣壓影響，且具業績題材的個股，為買盤主要布局目標。

據統計，近期連續收紅超過5個交易日以上，而且本周以來台股量縮，仍獲三大法人合力加碼的個股共有15檔，包括開發金、王道銀行、中壽、晶焱、潤泰新、聯華、南電、聚陽、創意、康舒、盛達、弘裕、中華化、茂綸、達爾膚等，各擁利多題材，支撐股價穩步上攻。

觀察三大法人積極鎖定的前3大個股由金融股包辦。其中，開發金近3個交易日獲外資大舉加碼，單日買超皆達萬張以上，力挺股價連5日上漲，15日收在14.35元，已全數收復前波跌幅，沿5日線上攻。

凱基投顧指出，靜電防護元件（ESD）供應商晶焱受惠8月營收創單月次高，較去年同期成長25.93％，業績表現亮眼。而在傳統旺季加持及新產能挹注，下半年營運可望優於上半年，吸引土洋法人同步買超，股價跳高大漲7％，改寫歷史高峰。

此外，聯華除了旗下聯華製粉搭上秋節旺季需求，為典型的「月餅概念股」之外，公司也接連有神達、聯強持股股息入帳，獲利動能可期，激勵多方買盤強力敲進，股價連9日走揚，寫下近期以來上市櫃個股最長連漲紀錄，９月以來累計漲幅達16.35％。

(時報資訊)

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