MIH第一代電動車將亮相！由鴻海（2317）與裕隆（2201）兩大集團合作首輛台製電動車意外於運送過程曝光，電動車概念股獲買單點火。泛鴻海集團機構件大廠乙盛-KY（5243）亮燈漲停，裕隆（2201）、華城（1519）同步大漲逾5％，11檔電動車概念股「電力十足」。

法人認為，電動車將是台股「最大投資亮點」，半導體、零組件模組、系統整合、鋰電池、IC設計、PCB、第三代半導體等均有望受惠。

電動車需求火熱，而由鴻海、裕隆兩大集團合資的新創電動車公司鴻華先進，所打造的首輛「台製電動車」也曝光，，後續更可望於10月18日鴻海科技日，同步向外展示三款主力電動車，為電動車供應鏈再添話題。

鴻海電動車來勢洶洶，「鴻家軍」乙盛-KY亮燈漲停，睽違一個月重返60元大關。汽車工廠裕隆、切入電動車充電站的華城也大漲逾半根漲停板；聯嘉、大亞、中碳、新普、康舒、艾姆勒、胡連、鴻海漲幅介於0.9～4％，投資人搶買「車票」。

機構件大廠乙盛-KY股價「超搶眼」，15日早盤以56.2元開高後，盤中就攻上漲停價60.1元，一舉突破5日、月線，8月營收10.92億元，連14個月年增；法人指出，乙盛客戶電動車新品持續加溫、今年訂單展望正向，且鴻海電動車布局也將於2023年起逐步貢獻營收，可望受惠。

裕隆電動車事業發展有成，旗下自創品牌納智捷汽車正朝「電動化」轉型，電動車「Model C」也將於10月鴻海科技展出。裕隆持股鴻華先進49％，外界估其業績可望獲得挹注，股價15日大漲5.36％，成交量創五個月來新高，低檔出量、衝破季線。

研究機構EV Sales預估，全球電動車銷量至2025年將突破1,500萬輛，年複合成長率近四成。台灣經濟研究院研究也預期，電動車、智能自駕、ADAS將成趨勢，未來三年車用電子半導體廠，可望擔任驅動全球半導體應用市場之關鍵動能。

新光店頭基金經理人鄭君楠分析，國內汽車電子產業供應鏈完整，從上游半導體、中游零組件模組乃至下游系統、系統整合等都具備優勢，電動車將成台股下波最大投資亮點。此外，零組件亦為可切入發展的新領域，鋰電池材料、IC設計、PCB、ADAS、第三代半導體等均有表現機會。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意