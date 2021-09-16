台商越南製鞋廠，再度延長暫停營運期間。豐泰（9910）15日公布旗下越南同奈DV、DP、DO、DVM及DS等五家工廠，為配合越南當地政府防疫要求，暫停營運期間，由原15日再延長至9月30日。豐泰表示，越南廠區主力客戶，除Nike外，還有生產其他品牌的鞋款。

同樣地，志強-KY（6768）旗下志雄、大華、志寧、志中及大河等五個廠區，原暫停營運期間至9月15日，15日再次公告延長暫停營運期間，至於具體復工日期及復工計畫，公司將配合政府相關措施要求辦理。志強-KY越南廠區的品牌客戶，包括Nike、Puma及Adidas等主力客戶。

寶成（9904）旗下持股51.11％子公司裕元工業，持股100％子公司Gradicope Limited，為增加投資收益，15日公告取得私募基金The Baring Asia Private Equity Fund VIII, L.P.，交易總金額不超過5,000萬美元，換算為新台幣逾13.87億元。

至於寶成旗下裕元工業，位於越南胡志明市平政的寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）配合當地政府防疫政策，目前仍處於暫停營運期間。

寶元鞋廠員工數約5.6萬人，主要生產運動鞋及休閒鞋，主力客戶包括愛迪達（adidas）、亞瑟士（Asics）及彪馬（Puma）等多家客戶。

(時報資訊)

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