宏普（2536）15日在法說會時指出，今明年並無新案可供完工交屋，主要靠銷售新成屋、收益型商用不動產租金收入，今年推案目標約140億元，其中，桃園青埔總銷70億元大案「宏普画畫時代」為壓軸，預計第四季推出，每坪賣到快5字頭；目前正重押桃園、台南，預計明年第三季推出首度揮軍台南的處女作，總銷達百億元。
宏普稽核經理詹俊炫表示，宏普在雙北市有三筆在建工程，為未來四年業績來源，包括新店總銷10億元「宏普中央公園」、台北市24億元「頤和」二案，預計2023年完工交屋，總銷70億元「宏普中央公園二期」2025年完工；至於今明年，則無新案可供交屋認列，主要靠新成屋銷售和租金收益來貢獻。
宏普上半年獲利2,300多萬，EPS為0.07元；前八月累計營收2.55億元，年減九成。 展望全年，宏普預計推案達140億元，除第一季推出總銷70億元「中央公園二期」外，緊接著最近籌備潛銷桃園「宏普画畫時代」，該案總銷約70億元，預計10月初可望正式公開。
詹俊炫表示，宏普在14日桃園市府標售土地時，成功以57.49億元、一舉得標包括中壢青芝段最高土地單價「新地王」在內的3標、共二塊地，躍居為最大贏家，將著手產品規劃。累計在手土地庫存已達11塊，總銷約四、五百億元，後續業績成長動能無虞。詹俊炫表示，宏普正積極從大台北跨足桃園青埔、及台南，除伺機購地外，計畫2022年推出台南第一筆新案，基地達4,772坪，總銷可望達百億，預計明年第三季推出。
(時報資訊)
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