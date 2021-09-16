鑄件大廠永冠-KY（1589）產業機械、注塑機訂單能見度看到12月，正與風電客戶開始洽談明年訂單。今年前八月合併營收逼近59億元，創同期新高，9月出貨可望維持8月1.6萬多噸水準，第三、四季出貨目標各5萬噸，全年出貨目標18.5～19.4萬噸，續創史上新高。

永冠8月出貨噸數16,459噸，月減0.25％、年減4.35％；8月合併營收7.47億元，月減1.25％，年減6.17％。前八月合併營收58.85億元，年成長20.96％，改寫同期新高。永冠表示，8月出貨及合併營收均比去年同期減少，主因是大陸政府去年給予大陸風電產業補助即將到期，許多大陸風電業者競相搶在去年底前拉貨及完成裝機，墊高比較基期。

永冠表示，風電客戶訂單需求平穩，加上注塑機及產業機械客戶需求旺盛，永冠期待9月出貨量維持正常水準，與8月1.6多萬噸相當。

永冠指出，斥資在台中港廠建廠，預計2022年第二季完工啟用，定位為生產15MW以上大型離岸風機鑄件廠，2022年量產先供貨給丹麥VESTAS風機廠所需的10MW大型離岸風機鑄件，應用在西島及中能兩離岸風電場；2023年開始供應給西門子歌美颯風機廠，主要供應14MW大型離岸風機鑄件。

永冠表示，計畫第一階段斥資新台幣26億元，在泰國投資興建鑄件廠，但礙於泰國確診人數持續增加，永冠高層考量泰國廠工地萬一有人確診，整個工程都得停工，具有不確定風險，還要保護永冠派往泰國工作團隊的人身安全，目前還在觀望，迄今尚未決定建廠時程。

(時報資訊)

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