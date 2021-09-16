大陸太陽能產業恢復動能，帶動太陽能級EVA需求轉佳，EVA價格漲勢再起。歐洲EVA廠家Versalis德國廠因故交貨不及，斯爾邦調高EVA報價每噸調漲人民幣2,000元、漲幅逾8％；台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運看俏。
台塑認為，第四季進入EVA鞋材傳統旺季，品牌鞋廠開工率提升，且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好，加上大陸40萬噸新產能延至明年投產，預期價格仍有上漲空間。
全球太陽能光電去年新增裝機量130GW，太陽級能EVA需求60萬噸；今年太陽能裝機量達158GW，帶動大陸總體EVA需求達200萬噸。
尤其，根據大陸「碳達峰」和「碳中和」目標，一般預計「十四五」期間，大陸國內年均新增太陽能裝機規模可達70GW，樂觀預計規模將達90GW，大幅超出業內預期年均50GW以上，有助太陽能EVA長期需求活絡躍進。
為此，台塑投資4,000萬美元，啟動大陸寧波EVA廠去瓶頸，增加年產2.8萬噸，EVA總年產提高至10萬噸，預估2022年12月完工。
台聚、亞聚EVA/LDPE（低密度聚乙烯）各年產15萬噸，EVA產線涵蓋發泡級、熱熔膠級以及太陽能級；近年逐漸擴大PV光伏膜用料、塗覆級以及高端發泡用料市場，強化收益的動能。
此外，台聚、亞聚均有投資古雷一貫廠，PP工廠已於第二季投產；SM配合漳州奇美ABS工廠投產時間，預計第三季投產；輕油裂解廠預計第四季投產；30萬噸EVA則預計明年第二季、第三季投產。
(時報資訊)
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