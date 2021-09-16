受到新台幣匯率「漲」勢再起衝擊，外銷導向型汽車零件族群，8月匯兌損失激增，拖累整體獲利表現，龍頭東陽（1319）又因為海運缺艙位影響出貨節奏，及全球車用晶片荒、車廠暑休等因素衝擊，8月自結獲利僅約3,000萬元，年減逾77％。東陽自認，目前淡季接單持續保持旺季熱度，匯損、出貨不順只是短期衝擊，持續看好後續的業績表現。

東陽自結，8月稅前淨利3,095萬元，累計前八月稅前淨利5.64億元、年減約1.2％，每股稅前淨利0.99元。

東陽解釋，第三季是汽車產業傳統淡季，去年歐美、大陸在首波疫情高峰後，從第三季起恢復拉貨，疫情期間遞延訂單至第三季出貨，墊高去年8月的獲利基期，讓今年8月獲利出現大幅衰退的情況；整體而言，前八月的獲利幾乎與去年同期相當。

不過汽車零件業者坦言，目前最擔心的就是匯率。去年中以來升不停的新台幣匯率，好不容易在第二季末出現緩和跡象，沒想到7月下旬起，新台幣又重回升值曲線，兌美元匯率接連升破27.9元關卡，匯兌損失的噩夢再度降臨；以東陽為例，8月認列匯兌損失高達2,035萬元，等於將當月獲利侵蝕掉四成之多。

汽車零件業者憂心，新台幣匯率「升」勢浩大，9月繼續認列匯損也只是剛好而已，政府擺明不阻升的態度下，現階段只能設法跟顧客爭取調漲產品報價，以免讓龐大匯損拖累10月起的傳統旺季獲利表現。

法人分析，海運缺艙問題、運費高漲的狀況，恐一路延續至年底以後，AM零件業經過一年多來的調適，也逐漸找到對應的策略，相關干擾因素可望逐漸緩解；近來東南亞、大陸疫情反覆升溫，當地汽車零件生產供應因封城、封港等防疫措施，出現斷鏈的危機，此一變局，將有助於歐美客戶增加對台廠下單。

尤其全球車用晶片荒，導致新車產能下滑、車價上揚，購車買氣轉往中古車市場，也帶動對AM零件的需求；今年旺季外銷市場成長可期下，法人樂觀台廠AM零件族群營運前景。至於獲利，則可能因海運問題、匯率變動，而出現向後遞延反映的狀況。

(時報資訊)

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