保瑞（6472）布局CDMO（國際委託研發暨生產服務）每年逾千億美元市場商機添動能，繼與衛采長期合作後，目前又與日本共和藥品工業株式會社（Kyowa）簽訂委託生產合作案，雙方將攜手搶進日本和亞洲市場，帶動營運能更上一層樓。

保瑞董事長盛保熙表示，與Kyowa的合作案，將利用旗下益邦製藥竹南廠的生產技術優勢，提供Kyowa查驗登記生產批次，待產品通過臨床生體相等性試驗、及完成日本PMDA查驗登記核准後，後續將提供市售批次生產，供應日本市場。

透過併購，營運呈現三級跳的保瑞，創立於2007年，在2017年之前，保瑞每年EPS約0.5至1.5元間，但2018年該公司受惠併購效益和廉價併購利益，創造出EPS達16.18元的歷史新高紀錄，2019年也有7.9元的表現，2020年在疫情衝擊中，仍大賺一個股本，以10.76元躍居製藥業每股獲利王寶座。

保瑞今年上半年EPS為8.72元、年增428.48％，同步改寫歷年同期新高紀錄；前八月營收33.15億元，年成長率236％，法人看好其今年營收有機會突破50億元大關。

積極打造成為藥業台積電（2330）的保瑞，很早就開始布局CDMO業務。從2013年開始，保瑞併購日本衛采台南廠、2014年吃下聯邦製藥、2018年併購美國Impax旗下益邦製藥、2020年併購GSK（葛蘭素史克）加拿大廠，成功的國際併購策略，使保瑞代工外銷全球的藥品得以從15個國家一路成長到100多個國家，也使保瑞的市值從2017年IPO時的12億，快速成長至現在約150億。

盛保熙表示，保瑞專攻的CDMO領域與其他公司有極大的差異化，除了主力歐美市場外，也與日本知名製藥廠簽訂生產合作案，期盼在擴展亞洲藥品代工主力市場，以及開發更多亞洲區域市場的合作機會下，營運能更上一層樓。

(時報資訊)

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