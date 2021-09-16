導光板廠茂林-KY（4935）去年營收、獲利創新高，公司發放5.5元現金股利，15日除息，不過大盤走弱，股價呈現貼息走勢。董事長李滿祥對於2022年展望樂觀，新興導光板應用可望在2022年看到成績，3D曲面導光板在車載、電競產品應用攀升，IT、電視應用新產品訂單把握度高，也布局MiniLED相關應用，明年營運不看淡。

茂林-KY今年因為供應鏈長短料、以及客戶馬來西亞廠、揚州廠封城停工等影響，電視等產品出貨不如預期，5月起營收年增率轉為負數。累計今年前八個月合併營收約72.4億元，相比去年同期仍成長10.87％。

李滿祥表示，現在已經是9月，很多2022年的新產品都已經底定，對於訂單把握度高、展望樂觀，2023年的新產品也正在跟客戶合作開發當中。

近兩年IT產品的營收占比高達七成，雖然有競爭者加入，茂林-KY技術更好、良率更好，而且有專利的保護，從訂單來看影響有限。客戶在一般的產品導入其他供應商，不過公司在特殊結構產品有獨家的技術和專利，仍然是主要的供應商。

李滿祥也透露，接下來策略性地拓展其他新興應用，舉例來說，很多消費性電子產品需要曲面導光板，公司開發出3D曲面導光板，用於車內照明、電競產品，都已經量產出貨。另外針對應用前光的反射式LCD、電子書閱讀器等應用上，也導入了茂林的導光板。

至於電視導光板，今年因為疫情，客戶馬來西亞廠停工，而且供應鏈長短料問題，影響了出貨表現。李滿祥表示，隨著疫情緩和下來，預期2022年營運將回升，而且公司鎖定高階產品，所有日本電視品牌訂單都掌握在手，也進入一家韓國品牌供應鏈，期望韓國客戶有更多機種導入，2022年可望恢復成長動能。

此外，MiniLED背光應用增加，茂林-KY也開發對應的導光板應用，目前正在跟客戶接觸、送樣，不過營收貢獻的時間點可能會落在2023年。

(時報資訊)

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