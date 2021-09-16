興櫃遊戲營運廠商真好玩（8491）董事長周玄昆表示，近期將發表新遊戲搶攻市場，將在9月下旬推出，並在11月開始往全球發行。真好玩第二季在調整行銷費用之下，單季轉虧為盈，且第三季、第四季有新遊戲推出助攻，法人預期，真好玩將有望延續第二季獲利動能，全年力拚轉虧為盈。

周玄昆也指出，海外市場是今年公司營運重點方向，除將把新遊戲推向國際市場以外，明年初也將進軍韓國，推出知名日系幻想MMORPG大作，透過高知名度的IP來擴大用戶獲取量，拓展海外營運規模。

全球遊戲市場商機大，但競爭也激烈，用戶獲取成本相對提升，而為擴建市場的營收規模，勢必需有相對的行銷廣告投入。周玄昆表示，第二季起真好玩改變營運策略，以精準的行銷投放以及大數據分析，帶動第二季由虧轉盈。

展望第三季、第四季，周玄昆表示，第四季將推出級MMORPG新作《T1：失落神境》搶攻全球遊戲市場，《T1：失落神境》預計9月下旬先於台港澳推出，11月將再推向全球。以整體下半年來看，期望可以延續第二季的動能，除了在行銷投放上做調整以外，也爭取到新作優於市場的原廠分成條件，通路折扣等，加上Google Play推薦遊戲的免費資源，將有望拉抬真好玩獲利表現。

真好玩今年1月～8月營收達11.66億元，年增達86.17％，主要受惠於《九州幻想M：完美守護》、《天啟紀元》及《異能學園：Soulworker》三大重點遊戲貢獻。今年上半年雖呈現虧損，但第二季調整營運策略，透過數據分析、精準廣告投放以及縮減行銷費用，單季稅後淨利達0.35億元，毛利率為56.66％ ，優於去年同期的48.30％，毛利率逐季成長，單季已轉盈。

周玄昆表示，今年下半年將以擴建營收規模並建構自主產品多元性為目標。目前擴大自研產品的投入，除全面招攬開發人才以外，也將透過結合知名IP開發手遊，目前團隊開立五款遊戲項目，未來將陸續推出。

年底將以知名IP「吞食天地」新手遊為主，率先在市場測試，預計正式推出時間將落在明年上半年。未來還有一款針對歐美市場的策略卡牌遊戲、一款針對華人市場設計的RPG遊戲準備推出。

(時報資訊)

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