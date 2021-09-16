蘋果新品發表會端出多項商品，其中新一代Apple Watch及iPad系列將充電孔全面更換為USB Type-C介面，充電效率更加迅速。法人預期，偉詮電（2436）鈺創（5351）及創惟（6104）等Type-C概念股下半年將開始大啖蘋果周邊配件訂單，推動營運向上衝刺。

蘋果15日凌晨舉行秋季發表會並端出iPhone、iPad及Apple Watch等多項新產品，其中iPad及Apple Watch在新產品部分格外引人注目。iPad分別推出第九代iPad及iPad mini，iPad mini在處理器部分導入最新的A15 Bionic，無線通訊則加入5G、WiFi 6等最新規格，iPad 9則迎來視訊鏡頭等更新。

至於Apple Watch本次則更新到第七代，除維持一貫超強防水性外，更首度導入IP6X防塵設計，同時導入極窄邊框，讓螢幕尺寸更大，提升消費者使用體驗。

值得注意的是，在本次更新的iPad mini及Apple Watch Series 7在充電功能部分都同步加入Type-C介面，iPad mini更在裝置端充電孔及插頭端都導入USB Type-C孔，加上新款iPad維持Type-C充電介面，代表iPad系列及Apple Watch等將全面邁入Type-C世代。

蘋果在iPad、Apple Watch跨入Type-C世代的同時，也讓周邊零配件市場將迎來新一波Type-C商機。法人看好，偉詮電、鈺創及創惟等Type-C供應鏈將有機會在下半年開始迎來這波訂單需求，推動營運一路暢旺到2022年。

據了解，鈺創在Type-C領域已經與連接器大廠合作，以E-Maker晶片成功獲得USB 4及Thunderbolt 4等兩大高速傳輸介面規格雙認證，目前已經進入量產出貨階段。法人預期，鈺創未來將有機會獲得蘋果、非蘋陣營訂單需求，推動產品出貨動能持續向上。

至於創惟在Type-C介面則以USB Hub控制IC切入蘋果、非蘋供應鏈，8月合併營收達2.80億元的歷史新高水位。法人推估，創惟第三季營運將有機會一舉改寫新高表現，推動全年營收達到雙位數成長的歷史新高水準。

(時報資訊)

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