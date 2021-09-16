受惠於高頻高速需求持續成長，連接器廠湧德（3689）今年來業績成長顯著，15日線上法說會中，董事長陳伯榕強調持續往高頻高速領域和應用發展，尤其鎖定SFF系列產品和Multi G更是接下來一～三年的重中之重。

他表示，公司已投入大量資源，也看好大數據時代來臨之下，資料流量、傳輸速度急速增加，跟隨市場趨勢，湧德對於明後年整個產業發展相當有信心。

湧德以乙太網路Ethernet為主軸，主要產品為整合型RJ45，過去產品以PC為主軸，後來延伸至網通，公司表示，現在營收比重有超過五成在企業端（enterprise），不論是AP應用、伺服器、交換器、路由器都是重中之重。

而接下來會持續切入資料中心，因為牽涉到高速高頻的傳輸，已經脫離原先RJ45的範疇，湧德已經在過去三年來投入很多資本支出、研發資源將技術到位，尤其看好SFF產品明年成長性可期，主要也是滿足既有RJ45客戶高頻高速傳輸的需求，今年來說SFF產品比重約1％，明年看到該系列產品營收倍數成長是可以預期的。

至於下半年營運展望，陳伯榕表示，目前產線依舊緊繃，在手訂單遠大於產能，不過客戶端IC短缺的問題仍是挑戰，須持續關注客戶進料狀況，整體來看，若沒其他不利因素干擾、出貨狀況都如預期的話，第三季有望挑戰創高，下半年展望也是優於上半年。

湧德上半年營收29.37億元、年增22.8％，稅後淨利1.08億元、年增19.2％，每股盈餘1.55元。八月營收5.65億元、年增25.6％，創單月歷史次高，累計前八月營收達40.7億元、年增24.2％，為歷年同期新高。公司提到，預期第三季營收會維持不錯的成長表現，產品組合持續優化下，營業毛利、營業淨利也是看好向上。

另外，陳伯榕提到，從去年第三季、第四季開始，在手未出貨的訂單累積數，一直逐月往上在走，現在在手訂單數量有1.81億ports，也是創下歷史新高，現在新進來的訂單，lead time都拉長到20～24周。

面臨產能壓縮的挑戰，湧德計畫若能從客戶那邊取得承諾，加上當地政府支持的話，將會在四川廠進行擴產，以消化累積出來的訂單數，並力拚把lead time拉回八～十周的正常水準。該擴產計畫有望在明年啟動，預估費用會落在1～1.5億元，將有全新的廠房用於SFF生產，估計該廠產值有望達15～20億元規模。

(時報資訊)

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