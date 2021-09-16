國際經濟情勢：

本月來美國股市跌多漲少，主要與經濟復甦的降溫有相當關係，如先前公佈的非農就業新增人數遠遜市場預期，雖然某種程度緩解通膨疑慮，但再從最新公佈的CPI數據觀察，情況恐不若想像中的樂觀。美國8月CPI的年增率由5.37％ 下降至5.25％，為連續兩個月的下滑，但核心商品僅微幅降溫，顯示市場所擔心的商品通膨持續，加上服務價格的轉跌，以及8月服務業就業動能放緩，亦反應服務需求端的減弱。

目前通膨疑慮雖比之前減輕，然而考量抑制通膨的來源為負面因素，整體情況憂過於喜，將會以通膨降溫，但失衡風險難除的角度進行看待。此外，近期市場也有其他變數，干擾國際股市發展，如下週將召開的FOMC利率決策會議，在經濟數據的成長放緩，仍有不少Fed官員維持年底前縮減購債的看法沒有改變，資金收緊的疑慮一直都是市場所擔心的因素，而近期受到恆大財務惡化的衝擊，拖累港股表現，中國政府是否會出手相救，並解決此次的債務危機，不讓風暴進一步擴大，將會左右週邊國家的投資情緒，仍需密切關注後續發展。

投資策略：

台股近期無量整理，主要因為先前強勢的電子類股受到上周末蘋果敗訴消息影響，造成本周走勢不振，另原先市場抱有期待的蘋果發表會，也因新品與前一代相比缺乏驚喜，蘋果公司的股價在會後收低，台股相關概念股承壓，半導體指數連續三天下跌，拖累指數連續三天收黑。考量台股昨天同時跌破五日線、十日線、季線，而跌幅0.46％較週一的下跌0.16％以及週二的下跌0.07％更為擴大，加上原本逐漸走平的KD指標，現在又有轉趨向下的跡象，不排除大盤將有回測月線的可能性。

當前需要關注有三，其一是台積電的除息行情，16日台積電將會配發現金股利2.75元，能否上演填息行情，將是盤面最重要的觀察指標，其二是已經連續5日成交金額低於3,000億元，在量能低迷之下，大盤難以走出明確方向，類股的漲勢也難以持續，可觀察後續帶量突破之時，屆時趨勢會較為確立，其三是台股當前處於KD指標偏空，但MACD偏多的型態，不過須留意MACD柱狀體的幅度逐漸縮小，目前OSC僅剩25.77，是8月26日指標翻正以來的次低點，萬一後續轉折向下，可能會引發進一步的修正壓力。

投資主軸上，在電子股部份，由於半導體晶片受到高速運算、AI、AIoT等新興科技應用，對高階處理器、系統單晶片需求不斷成長，帶動晶圓代工產能供不應求，雖然長短料問題衝擊汽車、消費性電子等產業旺季出貨，不過考量8月營收創新高產業分布在IC設計、晶圓代工、封測、PCB等個股，部分訂單在缺貨、缺料下交貨遞延至4Q，綜合以上觀點，可聚焦晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股。傳產股方面，持續看好新能源車應用、隱形眼鏡、自行車，以及部份利差得以擴大的塑化股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意