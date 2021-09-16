國內臨近中秋連假，致台股買氣低迷，15日成交量依舊不到3,000億元、僅2,698億元，牽制加權指數徘徊季線，終場收在17,354點，下跌80點，季線暫告失守。但專家對台股秋節後上漲機會並不悲觀，加權指數下周高點看17,700點，低檔在17,100點附近有撐。

法人呈小買小賣，外資買超18.6億元、投信也買超23.45億元，惟自營商賣超78.1億元；外資對期貨則是淨空單減少282口、至15,086口。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股面臨下周中秋長假效應，影響投資人交易意願，加上美聯準會（Fed）下周會議討論QE taper啟動日期，全球金融市場屏息以待，觀望氣氛濃厚；在產業面上，因近期終端需求出現雜音，且晶圓代工漲價，IC設計業無法完全轉嫁，導致市場對整體電子股追價意願不高，成交量明顯萎縮。

第一金投顧董事長陳奕光指出，15日適逢期指結算及T+2效應（昨日賣股者周五可收到款項），預期周四、周五還會有部分賣壓，但抱股過節買盤會浮現。

鄭文賢則預期，下周長假及Fed會議結束後，市場人氣可望逐漸回籠。陳奕光認為，在面對「中秋變盤說」、在市場不看好的氛圍中，反而可逆勢操作，預期節後軋空手，有機會軋出一波向上行情，下周加權指數高點看17,700點，低檔在17,100點附近有撐。

陳奕光由上市櫃公司7、8月營收創新高家數，搭配外銷訂單表現，看好整體上市櫃第三季獲利表現，這將對台股提供支撐力道。還有台幣升值的熱錢效應，以及即將推出的五倍券，有望推升GDP；加上蘋果新品雖是老酒裝新瓶，但仍將吸引遞延性買盤，台製電動車也具想像空間，是刺激台股兩大題材，外資出現回流跡象，同是目前有利因子；然仍須留意美股高檔疑慮及貨幣緊縮問題。

(時報資訊)