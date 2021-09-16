「928檔期」建商推量熱鬧滾滾，桃園A區標地又開紅盤，在二級警戒不延長下，疫後剛性需求將帶動房市買氣回流，雖有央行金檢利空測試，包括潤泰新（9945）等16檔營建股後市依然看旺。

營建股近期走勢有升溫現象，潤泰新本月以來上漲幅度已逾二成，名軒15日股價更突然發動攻勢，直接拉上漲停板價21.9元。法人認為，營建股評價偏低，隨著疫後買屋人氣回籠，應有利營建股築底向上。

最新調查顯示，建商「928檔期」推量大增，北台灣都會區推案量直逼2,700億元，年增逾千億元、年增幅高達64％，有機會挑戰928檔期紀錄。

而桃園市政府日前釋出土地標售，吸引150組人馬搶標，並順利標脫38筆標的，總標脫率達77.6％，總金額高達超過218億元，整體溢價率近三成，顯示建商看旺後市，因而積極買地。

不過，另一方面，央行金檢鎖定土融、工業區閒置土地放款、豪宅貸款和投資客貸款成數與利率等四大項目，則不利於房市投資槓桿操作。

中信投顧認為，央行再啟金檢，被視為是先進行監理措施成效的「沙盤推演」，主要有兩大訴求，一來是為了驗收央行從去年底到今年3 月一連兩波的選擇性信用管制政策成效，尤其是檢視銀行是否有循灰色模糊地帶「鑽漏洞」的行為。

二是透過專案金檢，測試銀行的不動產放款業務當前的最新「水溫」，看看是否有「過熱」的現象，以及再出手提出更嚴格選擇性信用管制措施。

以過去央行管制措施規範後，貸款成數已顯著下降，尤其在公司第二戶及自然人第三戶高價住宅貸款成數皆顯著降低至49.91％及57.97％，均收到實效。

第一金投顧董事長陳奕光分析，預期央行金檢對投機性投資客的嚇阻作用大，但對於剛性需求商品的建案影響較小。以目前限貸措施來看，豪宅買家資金調度會有影響，但以豪宅的稀有性來看，仍不致影響買氣。

不過，央行一旦升息，對2,000萬元以下購屋族，則將形成實質利空，宜注意利率動向。

(時報資訊)

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