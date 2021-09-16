全球電動車銷量維持強勁，中國新能源車年初至8月累計銷售年增率202％；美國近日祭出的電動車補助最新方案，除了擴大購買電動車的優惠之外，還增加二手車、採用本土零件等其他獎勵，為電動車產業帶來激勵。

有鑑於中美電動車銷售霸主的本益比都已經攀升至百倍以上，台灣電動車以供應鏈出發，挾帶技術優勢搶攻全球電動車大餅，相關供應鏈漲勢也仍在起跑點，值得投資人在低基期時入場布局。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，全球政策趨勢由傳統燃油車轉為電動車，主要差異在電子應用比率大為提升。台灣過去主要為電子零組件龍頭，在電動車重要的「三電」中，已掌握電控系統（驅動馬達、充電設備等）以及電機系統（車用晶片）兩項。隨著美國產業鏈「去中國化」，台灣成關鍵盟友，在電動車市場崛起下，台灣代工廠商具高彈性、高配合度及高技術水準等優勢，可望在全球供應鏈站穩腳步。

張士琳指出，自各國喊出禁售燃油車時程後，新能源車的銷量有望於2030年有25％的複合成長率。這樣的趨勢也直接反映在電動車龍頭車廠上，無論是美國或者是中國車廠，近三年的股價都是急速飆升，本益比均已經攀升至百倍之上。台灣電動車以供應鏈出發，挾帶技術優勢，且本益比才剛邁入兩位數，在主流趨勢推動之下，目前正是進場最佳時點。

此外，目前預期本月底車用晶片的供應有望好轉，將帶動第四季後汽車供應回溫，因此持續看好電動車供應鏈與半導體中下游，認為產業前景仍屬正向。

(時報資訊)