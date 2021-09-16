企業為順應各國減碳趨勢，紛紛以實際行動響應，加入由氣候組織與碳揭露計畫（CDP）成立的「RE100」，這些成員企業必須公開承諾於2050年達成100％使用再生能源。

此外，蘋果要求供應商自2030年起需「100％當地採購」綠電等，更是直接宣告了綠能以及電動車的趨勢來臨。中信綠能及電動車ETF於今（16）日掛牌，正能夠協助投資人，精準掌握零碳經濟下所帶動的綠金商機。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台灣為全球重要工業生產國，但是能源多數仰賴進口。為了與國際的供應鏈接軌，不僅台廠加緊腳步，政府更是力挺。

離岸風電將進入商轉黃金期

預期在2025年，包含再生能源、太陽能與離岸風電等，都可望有明顯的產值增長，將有兆元的商機。同時，在政策主導之下，離岸風電將進入商轉黃金期；台灣擁有地形上的先天優勢，還有望將風能進一步外銷至其他國家，成為亞洲地區的風能先驅。

在電動車的部分，張士琳指出，全球不少國家已明訂禁售燃油車時程，且展開對電動車補助，在補貼後，電動車的價格將有機會低於燃油車。這樣的趨勢，有機會讓台灣的電動車供應鏈，成為繼台積電後另一座護國神山。

電動車供應鏈有望成新神山

另就銷量來看，全球電動車的銷售量占比有望於2030年前超越燃油車，就汽車的汰換周期推算，明年開始電動車的銷量有機會再提高，進入更大規模的電動車購買潮。

中信投信認為，電動車的普及也應該是需要包含使用的能源對環境友善，才是真正的減碳。看準台灣的綠能商機以及電動車趨勢，因此推出中信綠能及電動車ETF，結合電動車、半導體與綠能三大關鍵產業。追蹤指數為特選臺灣綠能及電動車指數，掌握了台股的雙金（GOLD）機會：包含綠能轉型後的兆元商機、即將迎接商轉黃金期以及綠能發展供應鏈完整。

在電動車的部分，則看準台廠在全球供應鏈所扮演的重要角色、電子代工龍頭也加入供應鏈以及MIH國家隊成軍等利多。觀察追蹤指數過去的表現，截至8月31日，年化報酬率為20.3％，近三年報酬率高達86.7％。

(時報資訊)

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