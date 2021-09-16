抓取系統和夾持技術專家SCHUNK德國雄克的首席執行長 Henrik A. Schunk表示：「生產和裝配的自動化在未來幾年內會迎來爆發性增長。」數位化技術、人機協作和人工智慧方法將創造新的條件，讓企業的競爭力提升至更高水準。

按照Henrik A. Schunk的說法：「未來的抓取系統將具有智慧性、協作性且簡易安裝。」在近期國際知名自動化展會上看到的情況正是如此，以「Empowering Machines & Operators」為主題，SCHUNK展示了許多新技術，包括針對Universal Robots輕型機器人量身定制的綜合隨插即用產品組合。

SCHUNK之前的主要關注點在於單個部件，而現在的趨勢已經轉向針對設計師和用戶要求，精確量身訂製的平台理念和數位服務-從計算和設計機械夾爪模組的數位工具，到訂製化機械和電氣介面以及調試軟體。

據瞭解，SCHUNK下一階段關注的是輕型機器人和協作搬運系統的周邊區域。在Co-act EGP-C，一款可通用安裝於各品牌協作機器人的小型機械手取得成功之後，長行程機械手Co-act EGL-C被視為人機協作領域的又一個階段性技術創新。由於結合智慧系統，現在可以首次在協作應用中實施高達450N的抓取力，它可搬運重量達到2.25kg，可以對重量達到8kg的零件進行正向鎖定。

(時報資訊)