目前地段最具漲勢願景的士林，最具置產價值，包括台北首座TOD士林捷運站已然動工，近鄰的劍潭站TOD案也如火如荼規劃，雙TOD案將翻轉士林發展漲勢，北投士林科學園區成形啟用，知名建商及企業都插旗進駐，再加上表演藝術中心2022年開幕，士林紙廠萬坪開發計畫等8大紅利題材，讓坐落在科博特區內最後唯二美地的「陽明松疆」準備好了起漲實力。

全新落成的「陽明松疆」規劃30～68坪藝術氧生大宅，同時坐擁科博特區與天母生活，個案步行3分鐘抵環狀線Y25站，士林站近鄰，3站到故宮、5站悠遊大直內湖；車行中正路過百齡橋，台北交流道直上中山高，洲美快速道一路相接北投，新生高架頃刻連接南京松江金融特區。車行約8分鐘，漫步天母SOGO生活圈，士林行政中心在側，中正路商圈、HOLA、華榮街傳統市場、士林夜市、燦坤生活護航。陽明高中校園開闊拓視野、萬坪美崙公園6分鐘，雙溪河濱公園、百齡河濱公園輕騎漫遊，同時被士林國小、士林國中、陽明高中、士林高商學府環抱。

「陽明松疆」挑高7米門廳，由兩岸知名銅雕藝術大師楊柏林量身訂做藝術之作，襯出頂峰人士的品味質感。地址：士林區基河路300巷21號，洽詢電話：（02）2836-8899。

(時報資訊)