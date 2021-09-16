大安區更是許多人心目中的超級蛋黃區，過去卻因高不可攀的房價另購屋族望之興嘆，在千呼萬喚之下今年第三季大安區首度推出有產權的地上權產品「虹耀今采」，以「買房不買地」的新型置產模式有效降低購屋成本，加上金華國小、中正國中明星學區條件加持下，以1,156萬元起的總價門檻，在潛銷時期創造市場話題。

「虹耀今采」為可分割地上權產品，房屋使用年限達70年，僅有55戶13～26坪的單純規劃，以近乎租金的月負擔即可買下位居大安核心地段的全新建案，擁有房屋的完整所有權，而有孩子的家庭也能讓孩子享有入籍金華國小及中正國中明星學區就讀的優先資格。相較過去僅有使用權之地上權案不同的是「虹耀今采」採「可分割地上權」模式，房屋持有者有房屋產權，未來可自由轉售不必擔心換屋脫手問題。

「虹耀今采」位於鬧中取靜的錦町日式宿舍群之古蹟街區內，周邊老樹圍繞環境優雅靜謐，加上近鄰臺大、師大等多座校園，巷道中有許多特色文創小店、咖啡屋等，彌漫獨特人文氛圍。而且建案步行約9分鐘內即可抵達捷運東門站及中正紀念堂站，享有紅綠橘三線交通路網，往來台北各地皆非常快捷。周邊鄰近師大商圈、永康商圈、東門與南門市場，採買機能亦非常豐富。綠帶休閒部份，著名的大安森林公園、中正紀念堂左右包圍。

值得注意的是，位於「虹耀今采」旁的華光特定專用區計劃於今年啟動招標，未來將整合周邊古蹟與中正紀念堂型塑為觀光藝文特區，也將以商業大樓、金融中心、政府單位等的進駐，帶來人潮與建設發展，在此以輕量總價置產即可享有極大化的增值效益。

(時報資訊)