雙北哪裡還有2字頭的房子？甲山林董事長祝文宇表示，從去年底案場的回饋中觀察到，首購族發現工料與土地齊漲、QE熱錢資金行情推升，開始務實聚焦總價800萬上下的2房產品，怕再不「上車」就要跟不上房價飛漲了。甲山林也快速反應市場需求，趕緊和業主協調手上有那些可以加快腳步開發，先拿出來賣的案子，以「開車可達台北市中心」和「捷運可通台北市中心」為選案原則，在今年推出千餘戶的2字頭房價產品。

祝文宇表示，讓消費者買得輕鬆的房子快絕版了！尤其剛需焦慮今年特別迫切，2字頭案根本供不應求，甲山林搶先上架的1千餘戶，恐怕還不夠賣。

在開車可達台北的條件下，甲山林分別在基隆德安交流道附近總銷160億，共計1千餘戶的「新橫濱」案。「新橫濱」基地總計43,000坪，總計可推近3,000戶大社區，原本打算先建後售之後要3字頭登場，經甲山林與業主協商拿出1,000多戶規劃為第一期作預售，還請來日商華大成營造負責營建，開價盡量壓在每坪28萬起，以2房均價800萬計算，訂簽56萬，就可無痛晉身有房族，對首購族相當有誘因。

甲山林不單賣房子也在蓋房子，對地價飆漲，缺工缺料的影響感受深刻，祝文宇斬釘截鐵地說「房價一定還會再漲！」，特別是4月中三重國泰溢價71％標地效應，不單讓三重房市未來欲小不易，還會帶動新北房價整體上調1成到1成5，這個調漲幅度今年下半年就會發生。環顧北台灣，新店6、70萬，板橋7、80萬，三重5、60萬，桃園重劃區跟青埔3、40萬，林口A7也要30多萬，「首購能不急嗎？再等下去2字頭都要在雙北蛋白區絕跡，恐怕明年只能去淡海新市鎮找。」

甲山林陸續端出的2字頭案，都額外提供每坪2～3萬的精裝修讓首購客含裝修金額一併貸款，一卡皮箱入住，省去交屋後還要煩惱裝修工程與裝修預算的麻煩。

最後祝文宇也預告，下半年將在竹科旁推2字頭案，並導入5G智慧宅概念，跟竹北4字頭比，將是非常搶手的產品。

(時報資訊)