臺灣、立陶宛關係升溫，首發食品洽談會15日登場，由外交部主辦、外貿協會執行「立陶宛線上採購洽談會」，貿協董事長黃志芳指出，此次邀來全聯、家樂福及義美食品等台灣大型通路商參與採購，此為貿協首度為立陶宛舉辦採購洽談會，第一場主要以農特產、精緻巧克力為主，攜手立陶宛食品局LitFOOD及立陶宛企業局率領24家立國食品業者媒合超過55場次洽談，預期商機可達1,792萬美元。

黃志芳指出，立陶宛進口台灣商品多數為農產品與巧克力等達2,000萬美元，而台灣出口到立陶宛出口金額達7,500萬美元，他說，立陶宛是有情有義的國家，除了台灣熟悉的巧克力與食品，它的雷射科技、新創等軟體相當先進；接下來十月國發會將率經貿訪問團，貿協也會派人隨行做市場調查，做為未來企業搶攻立陶宛商機參考。

黃志芳表示，貿協未來將針對立陶宛辦理系列經貿活動，包含市場說明會、於食品展設立專區等，相信雙方的交流能更熱絡。經濟部長王美花則說，立陶宛等國家今年相繼捐贈臺灣疫苗，展現國際民主伙伴團結及友好情誼，經濟部將加強推動兩國雷射產業、金融科技業等產業的合作。

為促進臺灣與立陶宛企業雙邊交流合作及協助我商掌握立陶宛在臺商機，貿協台灣經貿網設立「立陶宛專區」，串聯起立陶宛企業局的2,000多筆立國廠商資訊，為拓展立陶宛市場的最佳利器。貿協接下來將辦理立陶宛系列經貿活動高達8項，包含歐洲商機日、立陶宛供應商媒合洽談會等。

貿協指出，立陶宛主要出口產品為石油、家具等相關木製品、小麥和雜麥等，主要進口商品則為原油、小客車、藥劑和電力，近年立陶宛著重發展生技和金融科技，雷射產業更居世界領先地位。

(時報資訊)