德翔海運乘著全球航運漲勢攻城掠地，一面加碼新造船、新航線，將在下週一口氣推出中國直航加拿大等快線服務三線出擊，時隔十年重啟跨太平洋航線；另一面規劃進軍資本市場，最快明年在香港申請掛牌上市，將是台灣航運業首家，籌措銀彈擴大版圖。

德翔總經理涂鴻麟15日表示，今年迎來航運大多頭行情，德翔營運規模持續擴大，上半年稅前獲利已達110億元，第三季靠印巴、澳洲運價大漲獲利進補，全年營收將挑戰450～500億元，較去年營收300億元成長逾50％，稅前獲利拚250億元。

德翔去年每股盈餘30元，盈餘轉增資至40億元，今年每股盈餘要拚雙倍賺，盈餘轉增資將一舉達到資本額百億元。

今年積極擴充船舶運力的德翔，向中船黃埔文沖船舶公司訂造的第二艘2,700TEU貨櫃輪「德翔胡志明」輪15日舉行線上命名交船典禮，交船後將投入華中北-澳洲快線服務。

接著22日還有已完成購買的現成船「德翔杜拜」輪將投入華中北-澳洲快線服務，26日開闢中國-紐西蘭航線，自營投入可裝載1,800TEU全貨櫃輪。

涂鴻麟表示，德翔從亞洲區間航商進軍跨太平洋線，將以開闢直航快船運送服務切入，爭取中小企業客戶、快急件貨量，30日首開中國直航加拿大溫哥華的快船運送服務，自營投入可裝載1,800TEU全貨櫃輪。

德翔下一步計畫進軍美國加州等西岸大港，投入競爭最激烈卻是高運價的美西線。

德翔也逐步提高自有櫃比例，降低營運成本，9月將交付新造櫃18,100TEU，並擬再增加17,000TEU，總營運貨櫃量將達261,000TEU。此外，德翔目前經營航線達50條，營運船隊47艘，連同9月新交船德翔胡志明輪、德翔杜拜輪，自有船艘數將達25艘，若加計已購入的現成船但尚未交船、建造中船舶，到2024年自有貨櫃輪將達46艘。

(時報資訊)