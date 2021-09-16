台積電擬進駐高雄的題材持續發酵，15日首次遇到高雄地政局標售土地，高達96封標單競標創下縣市合併以來最高紀錄，最後20個標出脫18標，脫標率達90％。其中，隆大營建以超過74％的溢價率、砸下4.76億元標下2筆小港土地，合計共2,000坪；另華雄建設以溢價率104.47％、5.38億元擊退13家對手，拿下高雄大學839.22坪「商三」土地，每坪得標價達64.21萬元，刷新區域新高。

高雄地政局長陳冠福指出，今年第3季土地標售計有96標參與投標，為巿縣合併以來新高，共標出18標土地，合計標售金額21.23億元。其中，高雄大學區段徵收區此次推出4標土地全部標脫，共有24標封參與投標，其中最受矚目的839坪「商三」用地，臨大學29路及大學18街吸引14標封投標，最後由華雄建設以5.38億取得，是此次土地標售溢價率最高者。

此外，小港大坪頂5號道路區段徵收區此次在同一街廓推出2標土地，得標的隆大董事長陳武聰表示，市區土地越來越少，小港區孔鳳段建地也很稀有，在勢在必得下以每坪23.68萬、高出底價逾7成，投入2.38億拿下1005.88坪「住二」土地。另外隆大也拿下同屬小港孔鳳段的1005.89坪「住二」建地，每坪得標價約23.68萬，總價約2.38億，溢價約79.08％。

陳武聰指出，高雄市區房價漲幅大，3房的大樓產品幾乎等於郊外的一棟透天，小港區目前的透天厝，一棟市場約1300萬元，此次標得的土地將興建透天，預估2年半到3年後完工銷售，售價估1,500萬元左右。業界表示，此次標售結果符合市場「坐八望九探十」的預期，脫標率90％，原本被看好的第一標、位於三民區的156.55坪「住三」土地，以及鳳山勝利段的第10標、30.99坪「住三-1」2筆流標，則出乎意料之外。

(時報資訊)

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