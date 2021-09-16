相較豪華進口陸續漲價，國產車業者自認沒有漲價條件。福特六和汽車15日上市國產跨界休旅車Focus Active任性版，及進口鋼砲Focus ST-Line Lommel X，祭出加配備不加價的「謙卑」策略，衝刺下半年車市。

無獨有偶，裕隆日產汽車月初上市國產跨界休旅車Kicks哈騷版特仕車，也採取加超值配備不加價方式，營造銷售話題。

國產車業者自認，今年以來儘管國產車市占率有所回升，但國產車仍沒有漲價條件！裕日車總經理蔡文榮直言，歷來國產車會漲價，都是被法規逼的。對應能耗、環保、安全法規加嚴，必須增加備配，導致成本上揚。

車商坦言，目前原物料、物流成本飛漲的情況，車價已到必須反映階段，但國產車與部分「佛心」進口品牌選擇hold住不調，就是因為市場競合條件；國產車非到最後關頭，絕不輕言漲價，以免影響消費者觀感與品牌形象。

福特六和指出，包括Focus、Kuga等福特國產車、進口車產品，打出高規安全配備、先進自駕科技、高性能與駕馭樂趣的產品特色下，特別是相較於同級車更高CP值的務實定價策略，贏得市場認同，近兩年銷量業績明顯提升。也因此，今年即使福特六和面臨零件供應不穩定、進口車缺車的情況，仍咬牙不漲價；這次為提升Focus車系的行銷火力，甚至祭出加配備不加價的策略。

15日福特六和上市的進口鋼砲Focus ST-Line Lommel X，升級價值超過8萬元的Dynamic LED智能動態照明系統、ST Edition旋壓輕量化性能鋁圈，但售價仍維持92.9萬不變。

同台加映的國產跨界休旅車Focus Active也推出任性版特仕車，增加價值4萬元配備，定價仍維持89.9萬元。

(時報資訊)

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