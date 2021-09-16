新冠疫情肆虐，導致全球海運物流受阻、車用晶片短缺，加上原物料行情飛漲，台灣賓士開出後疫情時代豪華車漲價第一槍，全新C系列售價2％～5％。台灣賓士指出，整體車市價格都呈現上漲趨勢，即使未來疫情趨緩、晶片供應恢復正常，車價也難以降回低點，在當前生產、供應量能不足下，呼籲買家早點訂車，晚買也不會等到降價機會。

台灣賓士15日上市中型轎車C系列新世代車款，這款一年在台灣最多可銷售7,500輛的「量販等級」豪華車，由於配備升級、成本上揚等因素，新世代定價較前代最高調漲13萬元，頂規的C300車款報價直逼300萬大關，入門款的C180定價也來到210萬元，漲幅介於2％～5％。

台灣賓士指出，疫情影響到全球汽車產業的每個層面，無論從物流、零件供應至零售端，過去一年都面臨巨大改變，因結構性需求而衝擊產能的嚴峻挑戰，交車等待時間較不一定，但仍有大量買家願意等待數月時間，甚至犧牲折扣只為了買到新車，因此整體車市價格目前呈上揚趨勢，即使未來疫情趨緩，晶片供應恢復正常，車價也恐難降回低點。

今年以來，台灣賓士飽受原廠車輛供應不穩定之苦，透露目前手上有超過千張的訂單無法交車，導致7、8月只能眼睜睜看著新車掛牌數遭對手超車。

為降低缺車的干擾，台灣賓士也藉新車上市機會，鼓勵消費者儘早下訂，在目前全球搶車的情況下，讓台灣可以向原廠爭取更多車源，儘早將車輛交到客戶手上。賓士今年前八月在台新車（含水貨車）掛牌數逼近2萬輛、年增6.8％，遠優於整體進口車市場年減3.3％的表現，市場樂觀今年賓士在台銷量應能突破3萬輛大關創新高，穩居台灣車市前五強。

(時報資訊)