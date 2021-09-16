中揚光（6668）上半年受到智慧型手機產業疲軟、第二季還有匯損拖累影響，營運陷虧損，惟下半年看好在非手機產品業務陸續發酵，及模具業務比重提升，可望挹注營運動能逐季增溫，力拚全年營運轉正。

雖然在智慧型手機市況不佳、客戶新開案明顯減少下，中揚光上半年營運動能明顯走弱，營收逐季下滑、虧損並逐季擴大，累計稅後虧損5,044萬元、稅後每股虧損0.74元。

以產品比重來看，上半年在手機鏡頭業務雖有客戶中低階產品挹注、營收比重拉升至14％，不過在模仁、模具及模座等產品的比重則較去年下滑10個百分點、約占五成，另以車載、投影機、安控及客製化光學鏡頭為主的子公司紘立光學，貢獻營收比則提高至達12％。

中揚光預期下半年在模具產品營收比重將提升、帶動整營收規模增長下，毛利率亦可望受惠產品組合調整，及隨營收規模放大而回升。另一方面，加緊擴充月產量、並積極導入新客戶的模造鏡頭產品，自第二季起在車載、安防及AR／VR等非手機領域業務持續增溫，中揚光樂估第四季還將進一步挹注營收外，明年並可望有來自智慧醫療領域的內視鏡產品加入貢獻營收。

在擴展各產品線產能目標部分，中揚光計劃將目前約20萬～30萬顆月產能的模造鏡頭，在下半年提升至達60萬顆，在鏡頭代工的月產能則拉升至達1千萬顆。另模具月產能提高至120套、模仁提高至1.2萬支，非手機則拉升至60萬顆。

中揚光近來亦積極擴展兩岸產能，除先前以1,350萬人民幣於中國東莞購地、預計以2億人民幣建置新廠，並於2024年完成遷廠、正式投產外，今年初在台彰化以3.88億元取得二廠，也將作為未來十年其在鏡頭組裝、及子公司紘立擴展業務需求的台灣主力生產據點之一。

因應擴產資金需求，中揚光也為此於8月底時完成5億元的現增案，股本在增資後自6.8餘億元擴至7.82億元，負債比亦從54％降至48％。

(時報資訊)

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