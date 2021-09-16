泰鼎-KY（4927）前8月營收為92.24億元、年增16.63％，公司指出，八月單月營收下滑，是受到東南亞疫情影響，主要為越南、次要為馬來西亞，出貨受阻導致營收下滑。

泰鼎八月營收10.41億元、月減27.2％表示，東南亞地區八月初疫情開始加劇，越南、馬來西亞政府陸續開始有封城、工廠降載等政策，客戶端稼動率下降、影響拉貨狀況，不過客戶在八月底已經陸續恢復八成左右的營運，目前九月客戶稼動率、出貨狀況也已經回穩，對於下半年傳統旺季需求保持正面看待。

法人表示，泰鼎在新產能的挹注下，業績仍維持成長，雖然台幣升值，導致八月營收微幅年減0.7％，但以功能性貨幣泰銖計算，則是年成長13％，看好韓系Mini LED 背光板需求仍強，以及汽車板需求也同樣不淡，預期泰鼎九月營收就會回復水準，第三季整體營收季對季、年對年都維持成長無虞，且2021全年營收較2020年有雙位數成長的看法不變。

雖然東南亞疫情尚未舒緩，不過泰鼎新產能進度仍如預期進行、未受到拖延，三廠第一條產線已於七月中開出，第二、第三條產線分別會在10月及11月陸續開出，預計今年底前會開出該廠60％產能、剩下40％在明年第一季全數開出。

展望下半年泰鼎表示，傳統旺季、客戶需求依舊強勁不變，Home產品線中Mini LED TV和non TV新產品需求依舊強勁，Auto車用方面，下半年陸續還會有新客戶加入，通訊及電腦相關產品需求也不淡，在旺季效應以及新產能的挹注下，對於後市營運維持正面看待。

(時報資訊)

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