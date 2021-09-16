美而快（5321）15日舉行線上法說會，公司表示受惠網紅流量變現的商業模式，帶動上半年業績創下歷年同期新高，未來將持續以「品牌孵化平台」與「流量變現」雙營運模式為主軸，帶動集團營運高速成長。

美而快上半年營收13.25億元、年增38.4％，稅後淨利0.39億元，每股盈餘1.12元，較去年同期轉虧為盈，營收、獲利均創下歷年同期新高。展望下半年公司預期，PCB與服飾電商皆進入傳統旺季，尤其服飾銷售有夏季促銷、秋冬換季潮、雙11、周年慶等題材激勵，樂觀看待下半年服飾、配件等產品買氣會較上半年來得強勁。

美而快前身為PCB廠友銓電子，2018年美而快集團入主後，經過多年轉型，目前電商事業占比已超過7成，也是公司主要成長動能來源，電商大致可以分為「網紅品牌、商業品牌、B2B、生活選物」等四大體系。

美而快以網紅經濟結合時尚電商，建立設計、生產、行銷、物流完整的電商資源，累積會員數超過280萬，協助擁有粉絲群眾的網紅KOL創立品牌，推出服飾、配件、美妝、居家、保養品等商品，用銷售轉換率將網紅流量變現，創造集團、網紅雙贏模式。

品牌孵化平台方面，美而快三年來培育超過30個網紅品牌，以網紅為核心去布建全通路經營與銷售，找出網紅與商品的最佳適配性，透過電商平台、直播帶貨、一頁式團購等方式銷售。此外，美而快也透過多年累積的消費記錄，進行數據蒐集、分析，掌握消費者的需求和痛點，根據消費者的風格喜好、消費習性做精準行銷。

為全方位拓展電商版圖，美而快2020年開始布局生活用品，並於2021年推出UR生活選物自創品牌，拓展如美妝保養品、鞋子、保健食品等非服飾類的商品，由集團提供平台架構、物流、數位行銷策略，網紅透過網路直播行銷模式，在粉絲頁推播，發揮自身帶貨力，上半年占整體營收比重約16％。

(時報資訊)

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