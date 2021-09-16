友達投入mini LED技術開發有成，15日宣布與筆電品牌微星攜手合作，將新一代AmLED（Adaptive mini LED）前瞻顯示技術，導入由與國際知名潮牌設計師藤原浩共同打造的Creator Z16限量聯名特仕版創作者筆電。此款筆電螢幕採用16：10黃金比例，運用友達AmLED獨家動態調控科技，呈現QHD+超高解析度、超高亮度及廣色域等高規格畫質表現。

友達在miniLED著墨深，不僅率先量產，也透過富采掌握上游miniLED供貨與技術。友達目前對富采持股超過8％，友達董事長彭又又浪也擔任富采副董事長，未來在miniLED的合作將更緊密。

友達今年擴大與品牌廠合作行銷miniLED技術，日前宣布與宏碁攜手合作全新發表的電競筆電Predator Helios 500，17.3吋4K大螢幕搭載友達AmLED顯示技術，打造4K 120Hz、超高對比、超高亮度的電競筆電顯示。

此次微星推出的Creator Z16藤原浩聯名特仕版創作者筆電，係與亞洲潮流教父藤原浩合力設計，史上第一次與全球高階筆電領導品牌合作，將街頭次文化元素注入筆記型電腦設計。

除擁有藤原浩經典閃電標誌，更搭載友達AmLED的頂級面板展現影像視覺層次。

友達顯示策略事業資深副總陳建斌表示，友達與微星為長久的合作夥伴，透過創新科技，此次不僅為專業創作者帶來更佳的視覺感受，同時還兼具低藍光健康護眼科技，是產品合作的里程碑。

微星筆電產品企劃處副總彭仁坊表示，為了持續建立高階品牌形象並穩固市場創新地位，微星致力採用最先進的顯示技術，來彰顯產品的優秀性能，包括了色彩、亮度、對比、反應速度，AmLED正是綜合高規格需求下的劃時代顯示技術產品。

(時報資訊)

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