缺料持續拖累台五大代工廠7、8月筆電出貨表現，加總台五大代工廠筆電出貨量雖達3,065萬台，但僅達市場法人原預估單季上看4,790萬台的64％，雖預期9月在季底拉貨及中國黃金周假期前的備貨效益，將拉抬代工廠筆電出貨增溫，惟法人仍下修第三季出貨量的季增、年增幅度，並預估第四季不僅將季減、也將出現八季以來的首次年減。

考量缺料及Chromebook出貨動能走緩，法人下修含括廣達、仁寶、緯創、英業達及和碩等台五大代工廠第三季筆電出貨總量至4,715萬台，季增及年增幅亦減1個百分點、分別為4％、8％。同時預期第四季還將受到英特爾新一代Alder Lake處理器上市前的產品轉換期影響，單季筆電出貨量將季減3％、降至4,600萬台以下，年減8％，為2020年第二季以來首度走滑。

另一方面，法人亦同步看好下半年商用PC及高階消費型PC市場回溫，點名以商用筆電出貨為主力的英業達（2356）、緯創（3231），及在電競筆電銷售力道強勁的華碩（2357）及微星（2377）等，下半年獲利能力成長可期。

華碩近三年來內部的的重整組改效益獲法人肯定，亦顯現在其一路復甦爬升的營運獲利表現上。看好今年持續受惠PC及顯卡市場供不應求，加上手機事業亦在著重電競手機策略發酵下，拉抬手機業務於第二季實現單季轉盈，法人因此樂估華碩今年度營收、獲利雙漲可期，近來對其目標價也多有調升至340元以上、或甚突破4字頭，外資法人最高更喊上440元的高點。

另一方面，法人預期英業達在筆電及伺服器訂單需求皆強勁，智慧裝置產品出貨動能緩步回溫下，下半年將有更好的產品組合拉抬整體營運動能。惟除了缺料恐影響筆電、伺服器及智慧裝置等產品出貨動能外，法人認為，來自中國伺服器客戶出貨比重的大幅提升，與業外匯損等，也將成為影響英業達獲利表現的關鍵因素。近期法人給予英業達的目標價落在21～26元，也有外資法人最高喊到29元以上。

至於法人給予緯創的目標價，則多介於29～48元間。除看好緯創在含括筆電的PC業務持穩增溫外，法人亦關注其印度iPhone業務出貨成長動能及獲利貢獻度。

此外，看好微星在電競PC市場有相對高於同業的ASP（產品平均單價）表現，加上受惠來自顯卡產品挹注強勁獲利增長力道，市場法人對其目標價多落於140～180元間，但亦有外資法人最高喊上204元。

不過法人也持續關注如被動元件及關鍵零組件如CPU、GPU及面板、內存等價格對電競PC成本結構、毛利率的影響，另一方面，市場需求變化及對手競爭策略，與新台幣匯率強勢恐帶來的匯損風險等，都將影響微星下半年的營運表現。

(時報資訊)

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