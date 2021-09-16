台灣今年仍列入第一波iPhone 13開賣國家，並將於24日正式開賣。五家電信公司15日公布開放登記、預購時間，中華電信15日宣布16日限時開放預約登記，台灣大17日開放預購，遠傳15日早上11點開放預約登記，台灣之星15日開放預約登記，亞太電17日開放官網預約。

至於第一批iPhone 13到貨量，電信商及通路商透露，首批到貨量與去年相當，台灣全通路市場合計約僅5萬支左右，但接下來可望每周到貨，然月底之前全通路市場合計到貨量僅約僅20萬支上下，電信業者直言，目前看得到的貨源很有限，主要擔心疫情影響i13生產線，全球供應狀況變得相當難測。

不過，也有電信業者預期，i13及i13 Pro等消費市場比較青睞的機型，今年到貨量應該會比去年來得多一些，但整體來說，消費者仍要有排隊等新機的準備。

為催出一波iPhone 13購機潮，五大電信公司相繼祭出早鳥方案及優惠促銷，中華電信16日下午2點到6點開放限量網路預約，22日前完成申辦1,399以上資費，有機會獲得最高相當於69,950元的Hami Point點數，全台500間門市24日正式開賣。

台灣大17日晚上8點起，包括實體、網路門市與電商myfone購物、momo購物網全通路開放iPhone 13系列新機預購，針對購機，申辦5G指定專案，最高送3,000元momo幣，以及抽獎送AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

遠傳電信針對在網路門市登記並申辦成功，贈送原廠配件購物金1,000元、遠傳心生活App用戶再送2,000遠傳幣，遠傳friDay購物17日開放預購，預購前50名加送mega safe充電器，並挑戰開賣日當天最速3小時到貨。

台灣之星針對VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，提供限定Anker真無線藍牙耳機半價搶購資格。

亞太電信針對早鳥提供專案價現折1,000元，24日排隊頭香果粉現場申辦限定手機及限定專案，iPhone手機可享升級1TB容量小升大優惠及無線充電盤、無線藍牙耳機等配件。

(時報資訊)

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