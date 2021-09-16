針對台北市長柯文哲宣布，要暫緩興建社會住宅，避免債留子孫等議題，內政部15日表示，雙北是社宅需求量最大的地區，台北市停建社宅會衝擊民眾信心，中央的國家住都中心可以接手台北市無法興建的基地，以符合國人期待。

柯文哲認為，他上任後以推動居住正義為政策目標，但六年來已興建1.8萬戶社會住宅，現階段應暫緩新建，並針對設計、營運管理的疏失進行檢討，再蓋下去恐怕債留子孫。北市將研擬由保險業投資公共建設10％的經費來興建社宅，應付未來70年才能回本的財務困境。

內政部回應指出，依據行政院核定社會住宅興辦計畫，台北市內直接興建社會住宅興辦目標值為3萬4,000戶，第一階段已興辦約1.9萬戶，而台北市政府所提報的第二階段約2,000戶，其餘1萬多戶不足部分，先前已經由中央與地方雙方協調，轉為中央國家住都中心興辦。

若台北市政府評估再減少現有規劃案或土地，內政部認為，可由中央國家住都中心接手北市無法興建基地，未來也請市政府配合協助。

內政部重申，自2017年推動社宅並持續滾動精進做法及財務工具，在行政院2021年1月核定修正的社會住宅興辦計畫中，已將第一階段推動社宅的經驗及實務反饋納入，讓整體財務更為穩健可行。

近年內政部業補助台北市政府非自償性經費0.8億，同意28處社宅融資利息預估補助2.7億及18處社宅業務推動費預估補助1.9億。

(時報資訊)