沃旭能源15日與金屬工業研究發展中心合作，啟動「風電供應鏈推動平台」，沃旭在供應鏈平台上刊登十項採購合約需求，總金額超過新台幣1億元。
沃旭指出，這次刊登採購合約包含專業技師簽證、雙都卜勒雷達站頻率監測服務、運維中心物業管理、國際風能組織（GWO）訓練服務、水下基礎轉接段專製鎖扣等，項目橫跨風場建置及完工後運維階段，尋求在地優秀供應商加入900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，及2022年起為沃旭位於台中港運維中心提供相關服務。
沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，風場建置完成後，會進入25年運維階段，後續風場仍需要與風場直接相關專業產品和運維服務，也需要風場運維團隊所需的食衣住行等生活服務，未來希望與更多本地優秀供應商合作，共享離岸風電長期商機。
沃旭能源在台灣推動離岸風電產業在地化，希望協助本地中小企業廠商成功跨足離岸風電產業，因此比照丹麥Anholt風場模式，由沃旭能源發起並全額贊助，建置完成「風電供應鏈推動平台」後，今年八月正式移交金屬中心營運，未來將串聯風電產業供需兩端，透過一站式媒合管道，擴大中台灣本地的中小企業參與離岸風電供應鏈。
金屬中心董事長林仁益指出，風電產業供應鏈推動平台串連國內外離岸風電企業專業與資源，加上由金屬中心營運的「海洋科技產業創新專區」，協助台灣潛力供應商提升技術和標準、培育人才，成功跨入離岸風電產業，成為合格供應鏈廠商。
(時報資訊)