星展銀行台北分行15日宣布和電子零組件通路服務領導廠商文曄科技簽署3年期3千萬美元永續連結貸款。星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，將在為期三年的貸款期間內，追蹤文曄科技相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量以及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠的貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展在永續領域耕耘多年，已深獲各地區客戶肯定，星展近年積極投入再生能源產業，為相關企業提供保證函、專案融資、利率及匯率避險等業務，更於數個專案中擔任聯貸案主辦行，同時也與多家知名企業簽署永續連結貸款。

星展台北分行至今已與多名客戶簽署永續連結貸款商品，協助其發展永續，包括2019年與友達簽署3年期新臺幣20億元永續指數連結貸款，為全台首創連結國際永續指數的企業貸款。2021年再與全球資訊產品供應商緯創資通，簽署2年期新台幣10億元「永續連結貸款」。

文曄科技除與星展台北分行簽署永續連結貸款，星展（台灣）亦提供文曄數位創新金融服務，以星展應收帳款整合式報表服務（ENCORE）協助其利用自動化整合報表，結合內部帳務管理資訊系統自動沖銷應收帳款，以減少人工對帳、沖銷所需成本，並提升財務管理效率。

(時報資訊)

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