金管會統計，從2015年6月到今年6月，金控集團投資加碼最多是美國市場，六年加碼近新台幣3.93兆元，但金控投資最「長情」的市場是對阿拉伯聯合大公國，連續24季不間斷加碼，累計共加碼投資4,463億元。

金控集團的投資可能是設據點、子公司、參股或直接投資當地資本市場，尤其是金控下壽險子公司海外投資，主要是買債券或股票，金額增加較多。

到2021年6月底，金控集團投資海外市場總金額近新台幣16.49兆元，比2015年6月首次公布時增加10.18兆元，六年內投資增加最多的市場就是美國，累計投資金額已有5.98兆元，主要也是壽險公司海外投資買美債與美股。

金控六年內加碼投資金額第二名是法國，增加近6,461億元，累計投資金額9,102億元，排名金控集團投資金額第四大市場。

投資金額第二大是大陸，有1.56兆元，在六年期間金額增加6,035億元，是加碼金額第三大市場，顯見金融機構是減少對大陸市場拆存與放款，相關投資並沒有放緩。

金控投資金額第三大是英國，從英國脫歐後一路加碼，到今年6月底投資曝險金額達9,766億元，六年內加碼5,512億元。

金控集團六年內加碼投資南韓、加拿大、阿聯等市場都超過4千億元，對日本、墨西哥、沙烏地阿拉伯則各加碼投資逾3千億元，這些市場有些是因為金控直接投資當地子公司，有些則是大買政府債券。

由於油源國家近年在國際發行主權債籌資，且利率不錯，因此金控下壽險子公司加碼如阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達等市場，六年加碼投資9,938億元，已近兆元規模。

(時報資訊)