中國經濟景氣復甦動能持續減弱，製造業擴張進一步放緩。8月官方製造業PMI為50.1，比上月回落0.3個百分點，創下2020年3月以來新低，顯示製造業擴張繼續走緩。其中供給和需求兩端均出現不同程度回落。生產指數較上月回落0.1個百分點，主要受到內外需回落、高耗能產業限產的影響。需求方面，新訂單指數比上月回落1.3個百分點，市場需求有所下降。

服務業景氣受到疫情的衝擊更加明顯。8月官方服務業PMI為45.2，2021年內首次降至臨界點以下，主要受到7月以來中國疫情擴散，實施嚴格防疫管控的影響。尤其疫情壓抑面對面的服務行業需求，如交通運輸、住宿餐飲、商務服務，以及文化體育等行業PMI，均降至臨界點以下，業務活動明顯減少。

不過，預期9月服務業景氣度有機會反彈，一方面是此輪疫情已逐步趨緩，另一方面，隨著中秋和十一長假臨近，服務業可望迎來反彈。

在資金方面，信貸增速出現下滑的跡象。8月新增貸款達人民幣（下同）1.22兆元，比2020年同期減少600億元。新增社會融資2.96兆元，比2020年同期少6,295億元。截至8月底，社會融資存量年增長10.3％，M2年增長8.2％。觀察信貸的結構趨勢，有兩項特點：一，居民長期貸款持續回落。二，企業貸款雖然有政策利多，但是經營壓力存在，對8月新增企業中、長期貸款提振有限。貸款結構變化意味著政策有發力，但是監管並未放鬆，信貸需求依然呈現偏弱的格局。

2021年以來，消費的復甦不如預期，很大一部分與疫情有關。首先，疫後的復甦是緩慢並依序漸進的，復甦的腳步是必需消費優先，之後才是可選消費以及服務類消費，使恢復的效果比較弱。其次，結構性收入的因素，低端收入族群受影響較大，尤其鄉村消費恢復程度偏低，應與外出工作機會減少，帶來的收入降低有關。第三，疫情帶來的短期預防性儲蓄傾向上升。從中國人民銀行的問卷調查統計中，儲蓄意願雖然有震盪，但保持上升的趨勢。最後，疫情防控常態下，居民生活形態改變，生活半徑縮少，導致消費力降低。

另外也有非疫情的因素：一、教育培訓、遊戲娛樂等領域的行業規範，給消費和服務類就業民眾帶來一些影響。二、經濟進一步放緩，帶來的收入效應也將再次壓迫消費。三、汽車在消費中占比相對較高，受晶片供應短缺，對汽車的產銷造成波動。

因此，從中期趨勢看，消費可能仍處於慢復甦的趨勢，如果疫情升溫則會階段性倒退。從更長期來看，是否恢復至疫情之前的增速水準，有待於進一步走出疫情的影響，社交距離和居民生活半徑完全恢復，但以目前來看這一步仍然遙遙無期。

由於景氣出現衰退的訊號，下半年的財政可望更加積極。全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，中國經濟增速下行壓力變大。所以財政要承擔「統籌做好今明兩年宏觀政策銜接」的任務，專項債發行可望加速節奏，貨幣寬鬆有望進一步加快，協助實體經濟穩步恢復。

中國股市受政策影響，近期出現震盪行情。中共中央政治局會議表示對下半年經濟穩增長的壓力上升，主要因內需恢復緩慢、海外經濟存在不確定等。可預見未來政策將著重於穩增長，包含貨幣和財政政策，股市的資金來源可望獲得支撐。

投資策略上，中國後疫情時代的經濟復甦逐漸趨緩，政府逐漸轉向放寬貨幣政策，有利股市打開上漲空間。因疫情使供需不平衡的原物料，未來有機會刺激價格上漲。

(時報資訊)