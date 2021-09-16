萬眾矚目的蘋果秋季發表會15日凌晨落幕，各家手機大廠也磨刀霍霍，釋出新品資訊，小米便緊隨蘋果之後，在15日晚舉辦國際新品發表會，旗艦手機小米11T系列等將問世。

小米15日股價早盤一度漲0.86％，但午後回落至平盤甚至轉跌，收盤跌0.22％報23.2港元。小米15日再實施庫藏股，斥資1.98億港元買852萬股。

小米15日晚8時舉辦國際新品發表會，下半年旗艦手機小米11T系列正式亮相，售價499歐元起，該手機主打性價比，將先揮軍海外市場。同場合中，小米還發表11T Pro和中階市場手機小米11 Lite 5G NE、新款平板電腦小米Pad 5，以及一系列AIoT產品，包括小米智慧投影儀2、小米智慧手環6 NFC等。

小米還在14日蘋果秋季發表會之前，宣布新產品智慧眼鏡，追逐當前網路企業的元宇宙商機。除了手機以及物聯網等產品外，近期小米也大力加碼造車，傳出將在2024年前推出首款小米汽車。

值得注意的是，雖然多產品併行，但小米此前曾明確戰略，核心仍為手機業務，小米手機在華為遭制裁後，其全球市占也不斷攀升。

不過，15日小米傳出更換大陸市場手機操盤手的消息，晚點 LatePost報導，曾在OPPO擔任產品戰略經理的80後年輕幹部王騰近期接手小米中國區銷售運營一部總經理的工作，替換從金山時期就跟隨雷軍的小米老將朱磊。

報導指出，雖然小米海外市場如魚得水，但在大陸手機市場，卻受到從華為分拆出的榮耀挑戰，7月以來的市場數據顯示，小米已有數周被榮耀超越，感受到競爭壓力。

(時報資訊)