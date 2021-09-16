在大陸經營肯德基及必勝客的百勝中國在15日港股盤前公布，受到Delta變種病毒疫情影響，對營運不利，按照目前趨勢，預計2021年第三季經調整經營利潤年減約50～60％（2020年百勝中國經調整經營利潤為3.2億美元）。

受此消息影響，截至台北時間15日晚間8時35分，百勝中國美股盤前大跌4.74％至58.32美元。百勝中國港股15日收跌4.52％至456港元，自7月以來累計下跌9.88％。

香港01報導，百勝中國公告指出，經調整經營利潤下滑，主因是收入銳減對銷售槓桿產生影響所致。而第三季通常又是收入與利潤率較高的旺季，因此影響特別顯著。此外，由於原材料價格優勢逐漸減少、工資上漲比例達到中高個位數等因素影響，餐廳利潤率預計將進一步承壓。

百勝中國表示，在8月的疫情高峰期，位於大陸17個省的500多家門市關閉或僅提供外賣、外帶服務。8月同店銷售額年減十幾個百分點，較2019年8月下降約20％，主因是內用的同店銷售額年減約20％至30％，以及交通樞紐和旅遊景點的同店銷售額年減約40％至50％所致。

盡管近期疫情緩解，餐廳客流量逐步恢復，但百勝中國仍繼續受到較大影響。由於疫情可能會在局部區域爆發或反覆，相應的防疫措施也會加強，百勝中國預期業務的復甦過程仍然是非線性且不平均的，預計同店銷售額恢復仍需要時間。

展望未來，百勝中國表示，雖然新冠疫情可能在短期內造成波動，但業務基本面仍然保持強勁。對大陸市場的長期增長潛力充滿信心，將加快拓展門市網路，預期2021年將開設約1,300家新店。

(時報資訊)