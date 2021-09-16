蘋果公司在15日凌晨舉辦秋季發表會，iPhone 13等新品登場，雖然被評論升級力度不大，但大陸果粉仍展現旺盛買氣，京東平台上首小時預約人次突破20萬人，截至15日傍晚更突破120萬人。

蘋果秋季發表會上iPhone 13、iPad Mini、Apple Watch Series 7等新產品亮相，但股市上不僅蘋果公司收跌，陸港蘋概股在15日卻延續近日疲態、持續不振，陸股上相關標的全天低迷，立訊精密收盤跌2.68％、聞泰科技跌2.52％、歌爾股份跌2.24％、藍思科技跌1.75％、京東方A股跌0.88％。

在港股方面，舜宇光學早盤曾漲近2％，但隨後跌幅收斂，收盤微漲0.35％。其他蘋概股普遍下跌，瑞聲科技收跌1.11％、丘鈦科技跌2.39％、高偉電子重挫5.92％。

由於重點產品iPhone 13系列相較iPhone 12升級幅度不大，此次蘋果新品發表會遭到不少專家批評。但在大陸市場上，iPhone 13還是吸引不少果粉的關注，許多消費者當日立即選擇預約，準備在開賣時搶購。

Apple產品京東自營旗艦店在上架新品頁面的首個小時，就累計逾20萬人次的預約，截至15日晚間6時30分，iPhone 13系列預約人次更突破120萬，超越前幾年首日預約數100萬人左右的水平，反映出iPhone 13在大陸市場熱度依舊。

不少陸媒也指出，在蘋果發表會結束後，想聯絡天貓Apple Store官方旗艦店關於新品的消息，但客服諮詢頁面均顯示排隊人數眾多繁忙。

此次iPhone 13在大陸定價為人民幣（下同）為5,999元起，對比一年前的iPhone 12系列推出時的定價有300元至800元不等的降價，雖然升級創新不大，但在規格與性能提高的同時，蘋果凸顯新手機的性價比，被視為吸引消費者的主因之一。

在香港市場，由於近年iPhone貨源供應穩定，當地手機經銷商認為，此次黃牛難以炒機賺錢，不過部分款式回收價會高出約幾百至一千港元，包括1TB等高容量兼特別顏色的Pro或Pro Max。

(時報資訊)